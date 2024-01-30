Hatay lezzetleri İstanbul'da!
Biribirinden güzel lezzetleri ve zengin kültürüyle medeniyetler şehri Hatay İstanbul'a çıkarma yaptı. Hatay lezzetleri 1-4 Şubat tarihlerinde Atatürk Havalimanı fuar alanında sergilenecek.
Hatay, lezzeti ve kültürüyle ili İstanbul’a taşınıyor. Kentin damak çatlatan lezzetleri ve eşsiz kültürü 1-4 Şubat tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’na İstanbullularla buluşacak.
Etkinliğin tanıtımı Bahçelievler’de Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde Medeniyetler korosu eşliğinde yapıldı.
Hatay Dernekler Federasyonu Tarafından düzenlenen fuar öncesi Hatay lezzetleri görücüye çıktı.
Hatay Medeniyetler Korosu'nun seslendirdiği ezgiler de gönülleri fethetti.
Federasyın Başkanı Hüseyin Yılmazer, vatandaşları 1-4 Şubat tarihleri arasında fuar alanına davet etti.
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