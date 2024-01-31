İncirliova eğitim atölyeleri ile donatılacak 

İncirliova Belediyesi tarafından gerek öğrencilerin ders çalışması gerekse vatandaşların kitap okuması ve kültürel faaliyetlerde bulunması için Cumhuriyet Mahallesi’nde hazırlanan, Kemal Uysal Eğitim Atölyesi’nde yapım çalışmaların sonuna yaklaşıldı. İçerisinde bir eğitim danışmanı ile çok sayıda kaynak eserin bulunacağı, gençlere ve bilgi meraklılarına kafeterya ortamında ders çalışma ve bilgiye ulaşma imkânı sunacak atölyede, fiziki hazırlıklarda son aşamaya gelindi. İncirliova Belediyesi tarafından Şehit Polis Mehmet Pekdura Parkı içerisinde inşa edilen atölyenin tavan ve yer döşemeleri tamamlanarak kapı, pencere ve ilk kitap rafları takıldı. Bir sene önce vefat eden İncirliova’nın sevilen eğitimcilerinden öğretmen Kemal Uysal’ın adını taşıyacak atölyede Başkan Kaya incelemelerde bulundu.

"EĞİTİM EN HASSAS NOKTAMIZ"

Kemal Uysal eğitim atölyesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Eğitim atölyemiz kitap okumak ve bilgiye ulaşmak isteyen gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek çok değerli bir proje olacak. İçerisinde bir eğitim danışmanı ve birçok kaynak eserin yer alacağı ilk eğitim atölyemiz, özel hazırlanmış köşeleri, bahçesi, interneti ve nezih ortamı ile İncirliovamıza hizmet verecek. Gençlerimiz Kemal Uysal Eğitim Atölyemizde hem bilgiye ulaşmanın kolaylığını yaşarken hem de nezih bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkânı da bulmuş olacaklar. Projemizi Şubat sonu gibi bitirmeyi planlıyoruz. İncirliova’da yıllarca öğretmenlik yapmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, kıymetli eğitimci, değerli büyüğümüz Kemal Uysal adı da bu atölye ile birlikte İncirliovamızda yaşamaya devam edecek. Eğitim hizmetleri belediye olarak en hassas noktamız. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunabilecekleri her projenin öncüsü oluyor ve destekliyoruz. İlerleyen dönemde eğitim atölyelerimizin sayısını arttırarak daha çok bilgi meraklısına ulaşma hedefindeyiz. İncirliovamızı bilginin zenginliği ile mahalle mahalle kuşatacağız. Gelişen ve büyüyen İncirliova’nın temellerinde bilginin ışığı ve sevginin gücü olacak. Çünkü bizim sevdamız İncirliova." ifadelerine yer verdi.