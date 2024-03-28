Murat Kurum bir yılda yapacaklarını anlattı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar" toplantısıyla, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı.

"İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik."

Kurumu’nun acil eylem planını ilk başlığı Ulaşım oldu. İlk yılında İstanbullulara yeni metro ve tramvay hatları vadetti.

"Raylı sistem ve metro hatlarımızla birlikte ilk 6 ayda mevcut yönetimin açamadığı hatları açacak ve İstanbul’daki rahatlamayı göreceğimiz bir sürece gireceğiz. İlk yıl için aynı anda 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız"

Yeni karayollarının yanı sıra 50 kilometrelik motorsiklet yolu da Kurum’un 1. yıl vaatleri de arasında yer aldı. Kurum, İstanbul’daki taksi sorununu da ilk 6 ayoa çözeceği sözünü verdi.

"Taksi problemini vatandaşımızın, esnafımızın, tüm paydaşların lehine olacak şekilde çözeceğiz. Yine dijital uygulamaları tek merkezde buluşturarak çok başlılığa son vereceğiz. İstanbul taksisini marka haline getireceğiz."

AK Parti Adayı Murat Kurum’un gündeminde İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı.

"Biz göreve gelir gelmez, milletimize vaadimiz olan 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz. Başvuruları hemen 15 Nisan'da almaya başlayacak, 1 ay içerisinde başvuru sürecini tamamlayacağız."

1 yıl içerisinde 100 kreş açacaklarını ve kentin iki yakasına 50 bin kapasiteli hayvan barınakları yapacaklarını söyleyen Kurum, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz, üniversite öğrencilerine ise yüzde 40 indirimli ulaşım sağlayacakları vaadini verdi.