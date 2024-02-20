Tahir Büyükakın projelerini açıkladı

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Tahir Büyükakın, proje tanıtım toplantısını yaptı. “Kocaeli’nin yüzyılı 100+ projeyle başlıyor” başlıklı sunumda altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden sosyal alanlara birçok vaat yer aldı.

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AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Tahir Büyükakın yeni dönem projelerini tanıttı.

“Kocaeli’nin yüzyılı 100+ projeyle başlıyor” sunumu Kocaeli Kongre merkezinde yapıldı.

Toplantıda Ulusal Kanal’a özel açıklamalarda da bulunan Büyükakın Kocaeli’ndeki kentsel dönüşüm planlarını anlattı.

Projeler arasında altyapıdan ulaşıma, eğitimden sağlığa, kentsel dönüşümden sosyal alanlara kadar önümüzdeki dönemde bir çok başlık yer alıyor.

Tahir Büyükakın 2019 yılından bu yana büyükşehir Belediye Başkanlığını yürütüyor.

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