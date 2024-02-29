Vatan Partisi Adana adaylarını açıkladı
Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Suseven, aday tanıtım töreninde konuştu. Narenciye üreticilerinin sorunlarına değinene Suseven, Çin'e ihraç yaparak üreticinin sorununu çözeceklerini söyledi.
Vatan Partisi Adana'da yerel seçimlerde yarışacak adaylarını kamuoyuna duyurdu.
Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Suseven narenciye üreticilerinin zor durumda olduğunu söyledi, çözümü açıkladı. Ahmet Suseven, "Belediyeyi aldığımız gün soğuk hava deposu kuracağız. Çin'e ihracat yapacağız." dedi.
Adana'da Vatan Partisi adaylarının projeleri hazır. Adaylar, Adana halkından yetki istediler.
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