Vatan Partisi İBB Adayı Okan Özkan Pendik'te imar mağdurlarıyla buluştu

Ne konut yapımına izin verildi ne de bölgeye sanayi geldi. Yıllardır evlerine çivi bile çakamıyorlar. İstanbul Pendik Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlar imar izni varken evlerini yaptı. Mahalle sanayi bölgesine çevrilince evlerini kentsel dönüşeme sokamadılar. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet mahalle halkıyla bir araya geldi.

Özkan, mahalle halkının sorularını yanıtladı. Mahalle halkının mücadelesine destek verdi.