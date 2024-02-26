Vatan Partisi İBB Adayı Okan Özkan Pendik'te imar mağdurlarıyla buluştu

İstanbul Pendik Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlar yıllardır imar sorunu yaşıyor. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet mahalle halkıyla bir araya geldi.

Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Ne konut yapımına izin verildi ne de bölgeye sanayi geldi. Yıllardır evlerine çivi bile çakamıyorlar. İstanbul Pendik Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlar imar izni varken evlerini yaptı. Mahalle sanayi bölgesine çevrilince evlerini kentsel dönüşeme sokamadılar. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet mahalle halkıyla bir araya geldi.

Özkan, mahalle halkının sorularını yanıtladı. Mahalle halkının mücadelesine destek verdi.

Vatan Partisi Ordu'da adaylarını tanıttıVatan Partisi Ordu'da adaylarını tanıttıYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # İbrahim Okan Özkan
Çok Okunanlar
İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...
İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...
İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?
İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri belli oldu!
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı
Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Çok konuşulacak iddia
Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Çok konuşulacak iddia
Öne Çıkanlar "O ilçenin adayını Süleymancılar belirledi" Gerçeği eski CHP'li isim ortaya çıkardı!- Ulusal Haber "O ilçenin adayını Süleymancılar belirledi" Gerçeği eski CHP'li isim ortaya çıkardı!- Ulusal Haber KOOP-DES Programı'nın son başvuru tarihi belli oldu! KOOP-DES Programı'nın son başvuru tarihi belli oldu!