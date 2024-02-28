Vatan Partisi İzmir adaylarını açıkladı

Vatan Partisi, İzmir’in 30 ilçesini yönetmeye talip olan belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Fuar Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda yapılan tanıtım törenine “Şirket Değil Belediye Yöneteceğiz” sloganı öne çıktı. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serhan Bolluk, 30 ilçe adayını tek tek sahneye davet etti.

Bolluk, “İzmirliler’den yetki istiyoruz” diyerek Vatan Partisi’ne oy çağrısı yaptı. Kamuculuk anlayışıyla belediyeleri yöneteceklerini belirten Bolluk, 5 milyon İzmirliye hizmete hazır olduklarını bir kez daha duyurdu.