Vatan Partisi İzmir adaylarını açıkladı

Vatan Partisi, İzmir’de belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda İzmir’in 30 ilçesi için gösterilen adaylar tek tek tanıtıldı. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serhan Bolluk, belediyeleri kamucu anlayışla yönetmek için İzmirli’den yetki istedi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Vatan Partisi, İzmir’in 30 ilçesini yönetmeye talip olan belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Fuar Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda yapılan tanıtım törenine “Şirket Değil Belediye Yöneteceğiz” sloganı öne çıktı. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serhan Bolluk, 30 ilçe adayını tek tek sahneye davet etti.

Bolluk, “İzmirliler’den yetki istiyoruz” diyerek Vatan Partisi’ne oy çağrısı yaptı. Kamuculuk anlayışıyla belediyeleri yöneteceklerini belirten Bolluk, 5 milyon İzmirliye hizmete hazır olduklarını bir kez daha duyurdu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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