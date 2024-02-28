Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan STK buluşmasına katıldı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Amasya Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı. Özkan, Demokratik Kitle Örgütleri’nin demokrasinin temel taşlarından olduğuna dikkat çekti.

Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Seçim günü yaklaştıkça Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan’ın programları da yoğunlaşıyor. Özkan Amasya Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda halkla bir araya geldi.

Salı akşamı yapılan buluşmada Özkan, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine dikkat çekti. Özkan, 10 yıl boyunca demokratik kitle örgütlerinde yürüttüğü mücadeleyi de anlattı. Buluşmada konuşan Amasya Dernekler Federasyon Başkanı Turan Sayar da Türkiye'de üreten Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşmasını hedeflediklerini söyledi.

Vatan Partisi İBB Adayı Okan Özkan Pendik'te imar mağdurlarıyla buluştuVatan Partisi İBB Adayı Okan Özkan Pendik'te imar mağdurlarıyla buluştuYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İbrahim Okan Özkan # vatan partisi # Sivil toplum kuruluşları
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Öne Çıkanlar CHP nasıl bir "karşı devrim" partisi haline geldi? | DOĞU PERİNÇEK | ÇIKIŞ YOLU CHP nasıl bir "karşı devrim" partisi haline geldi? | DOĞU PERİNÇEK | ÇIKIŞ YOLU Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü! Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü!