Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan STK buluşmasına katıldı
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Amasya Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı. Özkan, Demokratik Kitle Örgütleri’nin demokrasinin temel taşlarından olduğuna dikkat çekti.
Seçim günü yaklaştıkça Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan’ın programları da yoğunlaşıyor. Özkan Amasya Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda halkla bir araya geldi.
Salı akşamı yapılan buluşmada Özkan, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine dikkat çekti. Özkan, 10 yıl boyunca demokratik kitle örgütlerinde yürüttüğü mücadeleyi de anlattı. Buluşmada konuşan Amasya Dernekler Federasyon Başkanı Turan Sayar da Türkiye'de üreten Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşmasını hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi