Yeniden Refah'ın mitinginde meydan boş kaldı

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul mitinginde meydan dolmadı. Fatih Erbakan'ın konuşmalarında ve medyada partinin büyüdüğü söylense de mitingine katılımın çok düşük olduğu görüldü.

Editör: Uğur Çam

Yeniden Refah Partisi İstanbul mitinginde Zeytinburnu 15 Temmuz meydanının büyük bölümü boş kaldı.

Yeniden Rahat Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın söylemlerinde ve bazı medya kuruluşlarında partinin büyüdüğü dile getirilirdi. Ancak söylemler meydanlara yansımadı.

Pazar günü İstanbul'da yapılan mitingde meydanın yalnızca 3'te1'inin dolduğu görüldü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı AK Parti İstanbul mitinginde de katılım beklentilerin altında oldu. Cumhurbaşkanı sahneden meydana seslendi, katılımı yeterli bulmadığını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Yeniden Refah Partisi # ak parti # cumhurbaşkanı erdoğan
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