Erdoğan'dan DEM Parti'ye! "Kandil'den talimat alıyor"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tokat’ta düzenlenen mitingde enflasyonu düşüreceğiz vaadiyle oy istedi. Erdoğan, Dem Parti’nin Kandil’den talimat aldığını söyleyerek, iş birliği yapan CHP’nin “seçimden sonra tasfiye edildiğini göreceğiz” dedi.

Editör: Uğur Çam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Tokat’ta düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan enflasyonu düşüreceğiz vaadiyle adeta oy istedi.

"Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz."

Erdoğan CHP’nin Dem Parti ile yaptığı iş birliğini eleştirdi, “Dem Parti Kandil’den talimat alıyor” dedi.

"Bu parti, genel merkezinden değil Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmekte. Uygulama İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. CHP'nin böyle bir parti ile yol yürüme, belediye başkanlığı verme hesabına girmesi anlaşılır değil. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu çorak muhalefet anlayışının tasfiyesine şahitlik edecektir."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cumhurbaşkanı erdoğan # DEM Parti # kandil
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