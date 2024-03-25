İmamoğlu bakanların İstanbul'da sahaya sürülmesine tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kent Meydanı’nda halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu’nun konuşmasında, "İsterse Ankara’dan 17 değil, 27 bakanla gelsin. Bir de yetmedi, aday var. Yetmedi, üstüne seçilmiş, herkesin cumhurbaşkanı olması gereken Cumhurbaşkanı var. E hoş geldi, sefa geldi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bakanların sahada olmasını eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bunların anlayışı ne biliyor musunuz? Ankara’daki ‘sus’ derse, hepsi susar. Ankara’daki ‘konuş’ derse, hepsi konuşur. ‘Yürü’ derse yürür, ‘Sekiz adım at’ derse, sekiz adım atar; dokuzu atamaz. Ama bizim belediye başkanlarımız nasıl yapar biliyor musunuz? Millet ne derse, onu yapar. İsterse Ankara’dan 17 değil, 27 bakanla gelsin. Bir de yetmedi, aday var. Yetmedi, üstüne seçilmiş, herkesin cumhurbaşkanı olması gereken Cumhurbaşkanı var. E hoş geldi, sefa geldi. Ne yapacağız? Güzel bir misafirperverlik yapacağız. Ne zaman? 31 Mart’ta. Nasıl? Oy farkı büyüyecek. ‘23 Haziran misafirperverliğinizi’ hatırlıyorsunuz değil mi? Yetmez onlara bu sefer. Daha fazlasını istiyorlar. Yapacağız mı? Bir avuç insan kaybedecek mi? Millet kazanacak, millet. İstanbul’da, halkın ittifakı kazanacak."