İmamoğlu'ndan kentsel dönüşüm çıkışı

CHP'nin adayı ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Kırlangıç Evler 1. Etap Anahtar Teslimi Töreni’nde konuştu. İktidar kanadının ve rakibi Murat Kurum’un önceliğinin İstanbul olmadığına vurgu yapan İmamoğlu, “Onların tek önceliği var: Birincisi para, ikincisi çıkar, üçüncüsü bir kişiye yaranmak. Bir kişiyi mutlu etsinler, onlar için her şey tamam” dedi.