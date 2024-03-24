Kim Milyoner Olmak İster’de final sorusu açıldı: İşte 5 Milyonluk o soru

Kenan İmirzalıoğlu’nun ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyonluk soru 24 Mart 2024 akşamı yayınlanan bölümde açıldı.

Yarışmacı Berk Göktaş geride kalan sorulara doğru yanıt vererek 5 milyon lira değerindeki soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

BERK GÖKTAŞ’IN CEVAP VERDİĞİ BİR MİLYONLUK SORU

Yarışmacı Göktaş’ın geçtiğimiz bölümde cevaplandırdığı 1 milyon liralık soru şuydu:

"23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?"

Şıklar ise; 'A- Mustafa Kemal Paşa, Antep', 'B- Kâzım Karabekir Paşa, Erzurum', 'C- Miralay İsmet, Malatya' ve 'D- Fevzi Paşa, Kozan'

Bu sorunun cevabı ise D) Fevzi Paşa - Kozan şıkkıydı.

İŞTE 5 MİLYONLUK FİNAL SORUSU

Yarışmanın 5 milyon Türk Lirası değerindeki sorusu şu oldu:

Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A) Mercimek

B) Soğan

C) Nohut

D) Sarımsak

İŞTE CEVABI

Sorunun cevabı Bakara Suresi 61. ayette geçiyor. Ayetin meali ise şöyle:

"Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden; sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin” demiştiniz. Mûsâ ise, “İyiyi kötü ile değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin; istedikleriniz orada var” dedi. Zillete, fakru zarûrete mahkûm oldular; Allah’ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu."

Bu ayette görüleceği üzere cevap C - NOHUT şıkkıdır.