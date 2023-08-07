10 bin 920 şişe sahte çamaşır suyu ele geçirildi

İstanbul'da insan hayatını tehdit eden sahtecilik operasyonlarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Son olarak, sahte olarak üretilen temizlik ürünlerinin piyasaya sürülmek istendiği bilgisine ulaşıldı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili harekete geçti.

Yapılan çalışmada, Tuzla'da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekipler yaptıkları aramada halk sağlığını tehlikeye düşürür nitelikte imal edildiği belirlenen 10 bin 920 şişe sahte çamaşır suyu, 80 bin sahte etiket, 1000 şişe kapağı ve 500 doluma hazır boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda sahte deterjanları piyasaya süreceği öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.