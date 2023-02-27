10 bin depremzede için "Evim Yuvan Olsun" dediler
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya katılan vatandaşlar 10 bin depremzedenin barınma ihtiyacını karşıladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında yapılan başvuru sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'Evim Yuvan Olsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" dedi.
Biz büyük bir aileyiz!— Mustafa Varank (@varank) February 26, 2023
Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 BİN depremzede aile için #EvimYuvanOlsun dedi.
Bu zor günleri birlikte aşacağız.
Teşekkürler Türkiye 🇹🇷https://t.co/SvFng9lR0k pic.twitter.com/zI0Mdwgv1B
"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI NEDİR?
Evim Yuvan Olsun kampanyası, depremde evlerini kaybeden depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatıldı. Kampanya üç ayak üzerine kuruldu. Buna göre kampanyaya katılan vatandaşlar üç aşamada evlerini depremzedelere açabilecek. Bunlar:
- 3 ay bedelsiz tahsis
- 1 yıl indirimli bedelle kira
- Kira desteği
Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum:
Bu düğmeye basan vatandaşların başvuruları, evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "ödünç sözleşmesi" imzalanacak. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.
Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum;
Bu düğmeye basan vatandaşların başvuruları, evin bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından incelenecek. Kaymakamlık, istenen kira bedelinin evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olmasına bakacak. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.
Depremzede Ailelere Kira Desteğinde Bulunmak İstiyorum;
Bu düğmeye basan vatandaşların bağışları, kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.
Kaynak: DHAHatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak "Dünyaya örnek olacak bir yardım gecesi planlıyoruz" Kızılay'dan Fatih Portakal'a yanıt İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi