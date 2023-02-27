10 bin depremzede için "Evim Yuvan Olsun" dediler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında yapılan başvuru sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'Evim Yuvan Olsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Biz büyük bir aileyiz!



Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 BİN depremzede aile için #EvimYuvanOlsun dedi.



Bu zor günleri birlikte aşacağız.



Teşekkürler Türkiye 🇹🇷https://t.co/SvFng9lR0k pic.twitter.com/zI0Mdwgv1B — Mustafa Varank (@varank) February 26, 2023

Evim Yuvan Olsun kampanyası, depremde evlerini kaybeden depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatıldı. Kampanya üç ayak üzerine kuruldu. Buna göre kampanyaya katılan vatandaşlar üç aşamada evlerini depremzedelere açabilecek. Bunlar:

3 ay bedelsiz tahsis

1 yıl indirimli bedelle kira

Kira desteği

Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum:

Bu düğmeye basan vatandaşların başvuruları, evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "ödünç sözleşmesi" imzalanacak. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.

Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum;

Bu düğmeye basan vatandaşların başvuruları, evin bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından incelenecek. Kaymakamlık, istenen kira bedelinin evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olmasına bakacak. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

Depremzede Ailelere Kira Desteğinde Bulunmak İstiyorum;

Bu düğmeye basan vatandaşların bağışları, kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.