105 kişiye mezar olmuştu: O soruşturmada takipsizlik veren savcıya inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay Antakya'daki Farklı Yaşam Rende sitesindeki iki binanın kolonlarının kesildiğine ilişkin 2016 yılında suç duyurusunda bulunulmuş ve buna ilişkin Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

Alınan bilgiye göre Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.