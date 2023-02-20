105 kişiye mezar olmuştu: O soruşturmada takipsizlik veren savcıya inceleme başlatıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay Antakya'daki Farklı Yaşam Rende sitesindeki iki binanın kolonlarının kesildiğine ilişkin 2016 yılında suç duyurusunda bulunulmuş ve buna ilişkin Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.
Alınan bilgiye göre Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.
Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.
Kaynak: Anadolu AjansıDepremzede öğrenciler İstanbul'da derse başladı O ilde kadın kamu personeline idari izin AFAD'dan vatandaşlara önemli çağrı "6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı"