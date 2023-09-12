15. MEB robot yarışması tamamlandı

15. Uluslararası MEB Robot Yarışması tamamlandı.



Bursa'da düzenlenen yarışmada dünya birinciliği ve ikinciliği Eskişehir'e gitti.



Birinciliği ve ikinciliği elde eden Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, törenle ödüllerini aldı.



Böylelikle ödüller, "Endüstriyel Robot Kol" ile "Tasarla Çalıştır" kategorilerine gitmiş oldu.



10 farklı ülkeden 4 bin 733 robotun katıldığı yarışmanın "Endüstriyel Robotik Kol" kategorisinde "Dorlion" adlı robot kol ile katılan danışman öğretmen Ayhan Dükkancı ve öğrenciler Ertuğrul Selvi ile Furkan Çakır, dünya birinciliğini elde etti.



"Tasarla Çalıştır" kategorisinde ise "Proteo" adlı robot kol ile katılan danışman öğretmen Hakan Çeliksoy, öğrenciler Salih Çalışkan ve Arda Sürücü dünya ikincisi oldu.









