193 bin 600 araç trafiğe kaydoldu! İşte trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK'in açıklamasına göre, şubat ayında 193 bin 600 yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. Söz konusu ay içerisinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,6 artış göstermiş oldu. Şubat ayında 2 bin 382 aracın ise kaydı silindi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 55,7 artış göstermiş oldu.

TÜİK'in açıklamasına göre, şubat ayında trafikteki taşıt sayısı 191 bin 218 artış kaydetti. Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 26 milyon 748 bin 508'den 29 milyon 142 bin 942'ye yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİL MARKALARI

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,9'u Renault, yüzde 10,3'ü Fiat, yüzde 7,5'i Chery, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 5,7'si Volkswagen, yüzde 5,7'si Hyundai, yüzde 5'i Peugout, yüzde 4,9'u Dacia, yüzde 4,9'u Skoda yüzde 4,3'ü Opel, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes Benz, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 2,9'u Nissan, yüzde 2'si MG, yüzde 2'si Honda, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,7'si Kia, yüzde 1,6'sı BMW, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 7,4'ü diğer markalardan oluştu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 otomobilin yüzde 66,5'i benzinli, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 12,6'sı hibrit, yüzde 6,8'i elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı olarak kaydedildi. Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 410 bin 282 otomobilin ise yüzde 35,4'ünün dizel, yüzde 33,1'inin LPG yakıtlı, yüzde 29,1'inin benzinli, yüzde 1,6'sının hibrit ve yüzde 0,6'sının elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'inin ise yakıt türü bilinmiyor.