2 ilde denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu Sakarya ve Kocaeli'de yeni bir karar alındı. İki ilde de bugün denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Kandıra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.