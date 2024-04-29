2 milyon lira değerinde altın çaldı! Şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir eve girerek 2 milyon değerinde altın çalan şüpheli tutuklandı.

2 milyon lira değerinde altın çaldı! Şüpheli tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, ilçede yalnız yaşayan yaşlı kadın, evindeki çelik kasada bulunan 2 milyon lira değerinde altın, 6 bin 700 avro ile 100 bin liranın çalındığı ihbarında bulundu.

Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği ekipleri hırsızlığı Ö.H.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada çalınan altın ve paralar ele geçirildi. Altın ve paralar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mağdura teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli Ö.H.B. tutuklandı.

# Altın
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