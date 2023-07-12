20 yaşındaki genç dehşet saçtı! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Bayrampaşa da kan donduran bir cinayet vakası meydana geldi.

Cinayetin yaşandığı adres Bayrampaşa'da Kartaltepe Mahallesi Çukurova Caddesi oldu.

Anne Fatma A. (40), baba Rahmi A. (57) ve oğulları Emre A. (20) aynı evde beraber yaşıyorlardı.

Edinilen bilgilere göre, evde gürültü duyulması üzerine komşuları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 yaşındaki gencin anne ve babasını bıçakladığı öğrenildi. Ağır yaralanan çift, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Fatma A. ile Rahmi A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Henüz belirlenemeyen nedenle anne ve babasını bıçaklayan Emre A., olay yerinden kaçtı. Emre A. daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezine götürülen Emre A'nın buradaki işlemleri devam ediyor.

Ölen çiftin komşuları, herhangi bir sorunu bulunmayan Emre A'nın anne ve babasına düşkün olduğunu ifade etti.