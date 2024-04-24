3 şehirde PKK/KCK operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütünün "ideolojik alan yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 şehirde PKK/KCK operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi'nin (KCK/TDÖ) ideolojik alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren basın yayın komitesi YRD'de (Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlendi.

3 ŞEHİRDE OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Polis, çalışmalarının ardından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 9 zanlı yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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