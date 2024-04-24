Hastaneyi pompalı tüfekle bastı! İzmir'de korkunç olay

İzmir Şehir Hastanesi'nde saldırıdan kıl payı dönüldü. Ortopedi servisinde daha önce tedavi gören C.Y. hekim ve sağlık çalışanlarına saldırmak üzere evinden pompalı tüfek alarak hastaneyi basmaya gitti.

Durumu C.Y.'nin oğlu polise bildirdi. Hastane bahçesine arabayla gelen C.Y. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Üzerinde çıkan pompalı tüfek ve fişeklere el konuldu.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen C.Y. polis ifadesinden sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Hastaneye tekrar gelen C.Y. 9'uncu kata çıkarak kendisiyle yeterince ilgilenmediğini belirtti ve sağlık çalışanlarını ölümle tehdit etti.

Doktor ve diğer sağlık çalışanları, kendilerini odaya kilitleyerek "beyaz kod" bildirimi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri C.Y.'yi hastane bahçesinde gözaltına aldı. C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ REHİN ALINDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Yaşanan olayla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 23 Nisan 2024'te İzmir Şehir Hastanesine gelen bir hasta ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgiler yayıldığı ifade edildi.

Hastanede bir süre önce sağlık hizmeti alan bir hastanın dün saat 11.00 civarında hastaneye tekrar geldiği, taşkınlık yapacağı ihbarı sebebiyle hastane bahçesinde emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındığı ve aracında bir silah bulunduğu bildirilen açıklamada, bu kişinin gözetim altında muayenesinin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şüphelinin, hakkında bir şikayet bulunmaması nedeniyle savcılıkça serbest bırakıldığı belirtilerek, "Bahsi geçen şahsın ameliyat yerinde olan kanaması nedeniyle doktorlarla görüşmek isteğiyle aynı gün içinde saat 17.30'da hastaneye tekrar gelmesi tedirginliğe yol açmış ve hastane güvenlik görevlileri şahsı kontrollü bir şekilde hastane dışına çıkarmıştır. Bu süre içinde doktorlara da bilgilendirme yapılmıştır. Şahıs güvenlik personeli eşliğinde polise teslim edilmiştir. Söz konusu şahsın tüfekle hastaneye girdiği ve sağlık çalışanlarını rehin aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.