Muğla'da acı olay! Yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'da acı olay! Yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın...
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Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen Zeliha Dikişci, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dikişci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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