30 Ağustos Zafer Bayramı Adana'da coşkuyla kutlandı!

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı.

MİLLİ DİRENİŞ ANISINA ÇEŞİTLİ ŞİİRLER OKUNDU

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Heykeli önüne çelenk koydu. Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’na geçildi. Garnizon komutanlığında görevli Üsteğmen Aykut Arslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu.

Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.



Askeri geçit töreninin ardından tören son buldu.