MSB'den Zafer Bayramı'na özel video!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı için paylaşım geldi. Bakanlığın sosyal meyda hesabından yapılan paylaşımda, Zafer Bayramı için hazırlanan özel video klibe yer verildi.

Bakanlığın hazırladığı klipte, savaş anlarına ilişkin eski görüntüler yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin günümüzde sahip olduğu yerli ve milli silah, mühimmat ve araçlarla gerçekleştirdiği operasyon ve tatbikat görüntülerine de özel klipte yer verildi.

30 Ağustos'un, Yunan ordusu için son gün olduğu belirtilen klipte, "Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos günü ordularına 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri.' emriyle öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü, Yunan ordusu tamamen dağıldı ve Yunanlar çok sayıda kayıp verdi. Böylece Yunan ordusunun İzmir'e çıkarak Anadolu'nun istilasını amaçlayan işgal hareketi, Yunanlıların denize dökülmesiyle son bulacaktı." ifadeleri kullanıldı.

Klipte, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği "İleri" emri doğrultusunda daima milletinin emrinde, milletiyle birlikte yerli ve milli teknolojilerle donanmış Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gücünün ve sorumluluğunun bilincinde her geçen gün daha da güçlendiği belirtildi.

Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de dosta güven, düşmana korku vermeye devam ettiği bildirilen klipte, "Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun." denildi.