4 ilin milletvekili sayısı değişti: Peki hangi ilde kaç milletvekili var?

Kocaeli ve Sakarya’yı Meclis’te temsil eden milletvekili sayısı birer artarken, Bayburt ve Tunceli'nin vekil sayısı birer düştü. Depremden bölgesindeyse değişiklik olmadığı bildirildi.

4 ilin milletvekili sayısı değişti: Peki hangi ilde kaç milletvekili var?

YİP'in Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti. Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.

Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.
Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle:

• Adana: 15

• Adıyaman: 5

• Afyonkarahisar: 6

• Ağrı: 4

• Amasya: 3

• Ankara: 36

• Antalya: 17

• Artvin:2

• Aydın:8

• Balıkesir: 9

• Bilecik: 2

• Bingöl:3

• Bitlis: 3

• Bolu: 3

• Burdur: 3

• Bursa: 20

• Çanakkale: 4

• Çankırı: 2

• Çorum: 4

• Denizli: 7

• Diyarbakır: 12

• Edirne: 4

• Elazığ: 5

• Erzincan:2

• Erzurum: 6

• Eskişehir: 6

• Antep:14

• Giresun:4

• Gümüşhane: 2

• Hakkari: 3

• Hatay: 11

• Isparta: 4

• Mersin: 13

• İstanbul: 98

• İzmir: 28

• Kars: 3

• Kastamonu:3

• Kayseri: 10

• Kırklareli:3

• Kırşehir:2

• Kocaeli:14

• Konya:15

• Kütahya: 5

• Malatya: 6

• Manisa: 10

• Maraş: 8

• Mardin: 6

• Muğla: 7

• Muş: 3

• Nevşehir: 3

• Niğde: 3

• Ordu: 6

• Rize: 3

• Sakarya: 8

• Samsun: 9

• Siirt: 3

• Sinop: 2

• Sivas: 5

• Tekirdağ: 8

• Tokat: 5

• Trabzon: 6

• Tunceli: 1

• Urfa: 14

• Uşak: 3

• Van: 8

• Yozgat: 4

• Zonguldak: 5

• Aksaray: 4

• Bayburt: 1

• Karaman: 3

• Kırıkkale: 3

• Batman: 5

• Şırnak: 4

• Bartın: 2

• Ardahan: 2

• Iğdır: 2

• Yalova: 3

• Karabük: 3

• Kilis: 2

• Osmaniye: 4

• Düzce: 3

# Milletvekilleri
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