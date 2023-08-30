45 tonluk tank görüntülendi! Su altındaki tanka Zafer Bayramı dalışı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 6 yıl önce batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgeye dalan su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Ceylan ve 12 kişilik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve DiveManta Kaş Dalış Merkezi'nin desteğiyle ilçe açıklarından dalış gerçekleştirildi.

Ekip, dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için 2017'de batırılan TSK'ya ait 1960 model tanka Kaş Limanı Güvercin Adası açıklarından dalış yaptı.

Denizin derinliklerine ulaşan ekip, 45 tonluk tankın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ile Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Fener Koyu'na dalan ekip, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı dalışseverin tercih ettiği Kaş Su Altı Sanat Parkı'ndaki eserleri de görüntüledi.

OFROZ DA GÖRÜNTÜLENDİ

Ceylan ve ekibi, Kaş açıklarındaki başka noktadan yaptığı dalışla Akdeniz ve Atlantik Okyanusu kıyılarında yaşayan ve nesli tehlike altında olan orfozu görüntüledi.

Etkinliğe katılan su altı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır, Kaş'ta dört mevsim her seviyede dalış yapabileceği destinasyonlar olduğunu belirterek, herkesi bölgenin mavi güzelliklerini keşfetmeye davet etti.

Dalış eğitmeni Engin Kondul ise Türkiye'de en temiz su kalitesine sahip Kaş'ta 12 ay boyunca 20'den fazla dalış merkezinin hizmet verdiğini vurgulayarak, "Su altı severleri dalış için Kaş'a bekliyoruz." dedi.

Tahsin Ceylan da nesli tehlike altında olan orfoz balığının korunması için ilçenin özel çevre alanı olduğunu hatırlatarak;