6 il daha afet bölgesi ilan edildi

06 Şubat tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmişti.

Depremler 11 il dışındaki bazı illerimizi de etkiledi ve hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi.

Bu illerde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi.