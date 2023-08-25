742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, bu yıl 742’incisi kutlanacak Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri için koordinasyon hazırlıkları yapılıyor.

742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, bu yıl 742’incisi kutlanacak Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri için koordinasyon toplantısı yapıldı.


Valilik binasındaki toplantıda, kurumların şenliklerden önce yapacağı çalışmalar görüşüldü. Toplantıda, şenliklerin huzur ve güven ortamı içinde yapılması, güvenlik tedbirlerinin alınması ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların alacağı tedbirler ele alındı.

742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları - Resim : 1

ERTUĞRUL GAZİ ANMA ŞENLİKLERİ!

Vali Aygöl, Bilecik’in tarihi anlamda önemli bir etkinliğinin Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri olduğunu hatırlatarak, kamu kurum ve kuruluşların törenlerin şenlik havasında kutlanması için gerekli hassasiyeti göstermesi, görev ve sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Milli birliğin ve birlikteliğin sembolü olan şenlikleri, 84 milyon insanı kucaklayan bir havada kutlanması için her türlü tedbirlerin alınacağını bildiren Vali Aygöl, herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden tarihe ve geçmişe yakışır bir şenlik olacağına inandığını söyledi.

# Bilecik # Bilecik
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