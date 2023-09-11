ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor

Kapadokya'yı ziyaret eden ABD'li turistler, düzenlenen kültür turları kapsamında köy evinde konaklıyor. Topladıkları sebzelerle yemek pişiren turistler, yöresel kıyafetler giyip fırında çörek yapıyor.

ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor
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Bahçeden sebze toplayıp, yemek pişiriyorlar. Fırında çörek yapıyorlar. ABD’li turistler Kapadokya’da köy hayatını deneyimliyor.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde yaşayan Emel ve Suat Binici çifti, turizm acentesi işbirliğinde ABD'li turistleri evlerinde ağırlıyor.

Turistler, tarihi ve doğal merkezleri gezdikten sonra yöresel kıyafetler giyip köy evine konuk oluyor.

Binici ailesinin çiftlik evinde turistler, bahçede sebze ve meyve topluyor, topladıkları ürünlerle yemek yapıyor.

Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı elde eden turistler, unutulmaz anılarla ülkelerine dönüyor.


# kapadokya
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