Adana'da engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı

Muhammet Karakuşoğlu (41), merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde Heybet Eraslan’a ait müstakil bir evin giriş katını kiraladı. Bin 650 TL’ye evde oturan Karakuşoğlu ile ev sahibi arasında kira nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi kirayı 4 bin 500 liraya çıkartmak isterken, Karakuşoğlu ise devletten aldığı engelli maaşıyla geçindiğini ve 4 bin 500 liralık kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

ADANA'DA ENGELLİ KİRACISINI EŞYALARIYLA SOKAĞA ATTI

Bunun üzerine 2 defa evin kilidini değiştiren ev sahibi son olarak da geçtiğimiz gün iddiaya göre yine evin kilidini değiştirdi, ayrıca evdeki 2 kanepeyi sokağa attı. Eve geldiğinde kanepelerini sokakta gören Karakuşoğlu, ev sahibini aradı. Ev sahibiyle görüşen engelli adam, "Ev kirasını ya 4 bin 500 lira olarak ödersin ya da evimden çıkarsın. Ayrıca elektrik faturası da birikmiş. Onu da ödememişsin, kalan eşyalarını rehin olarak alıyorum" cevabını aldı. Bunun üzerine polise giden engelli adam, ev sahibi ile aralarında kontrat olmadığı için bir çözüm bulamadı ve geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.

Ev sahibi tarafından elektriğinin de kesildiğini öne sürerek, “2 defa ev sahibi anahtarı değiştirdi. En son geçtiğimiz gün de gelip anahtarı değiştirmiş. Aramızda kontrat yok. Şu anda bin 650 TL ödüyorum. Benden 4 bin 500 lira istiyor. 2 kanepemi dışarı atmış, buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer eşyalarım evin içerisinde kaldı. Onları da rehin tuttuğunu söylüyor. Menenjit hastalığı nedeniyle ayakta duramıyorum. Çaresiz kaldım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ev sahibinin cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı.