Adana'da korkunç kaza: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil sulama kanalına düştü. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.T.B. yönetimindeki otomobil, Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.
Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralı sürücü ile yanındaki İsmail Hakkı Kesler'i (22) çıkarttı.
Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kesler, hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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