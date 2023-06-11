Adana'da korkutan deprem! (11 Haziran 2023) Kandilli Rasathanesi açıkladı...

Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem 11 Haziran Pazar sabahı gerçekleşti.

Depremle ilgili son dakika açıklaması Kandilli Rasathanesinden yapıldı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssünün Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.

Sarsıntının 5.0 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.