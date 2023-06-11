Adana'da korkutan deprem! (11 Haziran 2023) Kandilli Rasathanesi açıkladı...
Adana'da 11 Haziran Pazar sabahı deprem meydana geldi. Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.
Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem 11 Haziran Pazar sabahı gerçekleşti.
Depremle ilgili son dakika açıklaması Kandilli Rasathanesinden yapıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 11, 2023
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/XGaig50IVh
11.06.2023, 07:47:12 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssünün Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.
Sarsıntının 5.0 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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