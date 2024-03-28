Adana'da tır alev alev yandı!
Adana'da çikolata yağı yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan batı gişelerinde feci bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 ALS 668 plakalı çikolata yağı yüklü tır seyir halindeyken alev aldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çikolata yağı yüklü tırdaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı