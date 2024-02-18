Adana'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yurt genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi. Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulama sırasında, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Çanaklı Mahallesi mevkisinde durdurulan otomobildeki I.S. ve N.S.D. gözaltına alındı. Ekipler, araçta yapılan aramada 222, şüphelilerin ikametlerinde 118 sentetik ecza ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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