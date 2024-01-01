Adana'da Yangın Bir Aileyi Yok Etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evdeki karı koca ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Adana'da Yangın Bir Aileyi Yok Etti
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Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Solunumu duran ve itfaiye ekibinin kalp masajıyla yeniden nefes alan Demir Lamba ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamette soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Adana # adana # yangın
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