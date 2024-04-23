Adana'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Mardin'de toprağa verildi

Adana'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi

Adana'da uçuruma yuvarlanan minibüsün yanması sonucu yaşamını yitiren Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18), Serkan Çakıl (13) ve Bünyamin Çakıl'ın (6) cenazesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan naaşlar, Akdoğan yolu üzerinde bulunan Fırat Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana defnedildi.

Dün, Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine çalışmaya giden tarım işçilerinin bulunduğu Mustafa A. yönetimindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandıktan sonra alev almış, minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 7'si çocuk 17 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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