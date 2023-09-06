Adıyaman'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı
Adıyaman'ın Aksu ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından depremle ilgili verileri paylaştı.
Adıyaman'da deprem oldu. Merkez üssü Adıyaman'ın Aksu ilçesi olan depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
KANDİLLİ RASATHANESİ ADIYAMAN'DAKİ DEPREMİ DUYURDU
Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'da deprem olduğunu açıkladı. Rasathane'nin verilerine göre deprem Adıyaman'ın Aksu ilçesi merkezli gerçekleşti. Depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi. Deprem, yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 6, 2023
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) https://t.co/F2Mt9jOPzm
06.09.2023, 23:01:41 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
# Adıyaman # Adıyaman # deprem # kandilli rasathanesi