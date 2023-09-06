Adıyaman'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı

Adıyaman'ın Aksu ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından depremle ilgili verileri paylaştı.

Adıyaman'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı
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Adıyaman'da deprem oldu. Merkez üssü Adıyaman'ın Aksu ilçesi olan depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. 

KANDİLLİ RASATHANESİ ADIYAMAN'DAKİ DEPREMİ DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'da deprem olduğunu açıkladı. Rasathane'nin verilerine göre deprem Adıyaman'ın Aksu ilçesi merkezli gerçekleşti. Depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi. Deprem, yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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