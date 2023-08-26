Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Adıyaman'da yaşanan akıl almaz kazada 1 ölü 4'te yaralı var! H.Ç isimli şoförün otomobili Adıyaman-Kahta kara yolu üzerinde bulunan Gözebaşı köyü yakınlarında şarampole devrildi. Sağlık ekiplerince hızlıca Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti!

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Adıyaman'da trafik kazası!
Editör: Hasan Erdem Çelik

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. H.Ç. idaresindeki 06 AG 0733 plakalı otomobil Adıyaman-Kahta kara yolu Gözebaşı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

ADIYAMAN'DA YAŞANAN KAZA'DA 4 YARALI VAR!

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Sena Çetiner (22) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Salih Mert Çetiner'in (10) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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