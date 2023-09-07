Adıyaman'daki deprem tedirginlik yarattı! Bugün başka deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler
Türkiye'de son yaşanan depremler nedeniyle artık deprem çok daha fazla merak edilen bir konu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de yaşanan son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 7 Eylül 2023 günü AFAD ve Kandilli Rasathanesinin söylediği depremler...
Türkiye, coğrafi konumu gereği deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak bilinir ve depremler tarih boyunca sık sık yaşanmıştır. 7 Eylül tarihi, Türkiye'nin bu deprem kuşağı içindeki önemini bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti, depremlere yönelik ciddi bir bilinç oluşturmuş ve acil durum yönetimi alanında büyük adımlar atılmıştır. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gibi kurumlar, ülkenin deprem riskini minimize etmek ve afet anlarında hızlı müdahale sağlamak için yoğun çaba harcamaktadır.
Kandilli Rasathanesi ise Türkiye'nin deprem aktivitesini sürekli izleyen ve deprem tahminleri konusunda önemli bilimsel veriler sağlayan bir kurumdur. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunmasından dolayı, bu tür kurumlar ülkenin deprem riskini yönetmek ve halkı bilgilendirmek için kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle deprem gerçekliğiyle yaşamak zorunda olduğu için deprem hazırlığı ve bilinçlendirme çalışmaları her zaman öncelikli bir konu olarak kabul edilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE 7 EYLÜL 2023 GÜNÜ YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.09.07 08:46:11 36.2105 28.8510 19.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2023.09.07 08:43:05 37.9537 37.8538 9.8 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.07 08:35:46 36.5483 36.5047 4.9 -.- 1.8 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)
2023.09.07 08:30:16 38.2295 37.2208 13.9 -.- 1.9 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 08:05:36 38.1412 37.4883 23.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 07:52:36 38.3523 38.7600 11.0 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2023.09.07 07:17:22 39.1555 40.9270 2.6 -.- 2.3 -.- CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL)
2023.09.07 06:48:29 37.4983 37.0442 5.0 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 06:38:39 38.3122 38.0197 9.8 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.07 06:28:51 37.9557 36.1520 5.0 -.- 1.5 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.07 05:38:44 37.6625 26.0980 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.09.07 05:30:04 37.8867 36.0522 11.6 -.- 1.6 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.07 04:57:49 38.4298 37.3357 5.3 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.09.07 04:55:50 37.3433 36.8952 1.0 -.- 1.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 04:46:59 37.1693 35.8167 22.8 -.- 1.4 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)
2023.09.07 04:44:22 38.6768 43.2018 9.8 -.- 1.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
2023.09.07 04:39:55 38.3740 37.3978 5.3 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 04:38:56 37.8725 36.7678 14.9 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 04:23:51 38.1315 36.7813 10.1 -.- 1.1 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 04:18:10 38.3140 37.6882 14.7 -.- 1.2 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.07 04:05:19 38.3302 38.7573 5.5 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2023.09.07 03:44:35 37.9350 36.2870 4.7 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 03:35:27 38.4533 39.3140 3.4 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2023.09.07 03:31:33 37.4518 37.0008 1.6 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 03:27:23 36.2550 36.3577 6.2 -.- 1.0 -.- DEMIRKOPRU-(HATAY)
2023.09.07 03:20:48 40.8030 42.6590 8.4 -.- 2.4 -.- DOLEKCAYIR-GOLE (ARDAHAN)
2023.09.07 03:17:31 36.1690 35.9755 7.2 -.- 1.6 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)
2023.09.07 03:15:34 37.8878 27.5588 11.7 -.- 1.1 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
2023.09.07 03:10:22 38.6107 30.3848 1.5 -.- 1.5 -.- TASOLUK-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
2023.09.07 03:09:24 38.1192 36.5685 5.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 03:00:47 37.1352 28.2930 17.1 -.- 1.4 -.- YERKESIK-(MUGLA)
2023.09.07 02:49:40 37.8670 29.4608 10.0 -.- 1.7 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
2023.09.07 02:41:18 37.7520 36.2445 4.1 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 02:37:41 39.8172 39.9618 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN)
2023.09.07 02:36:20 37.7805 36.2667 14.2 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 02:22:04 37.7572 36.2253 13.7 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.07 02:20:06 38.3387 37.7515 5.0 -.- 2.0 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.07 02:07:08 36.3395 36.2473 15.1 -.- 1.5 -.- ARPAHAN-(HATAY)
2023.09.07 02:02:09 36.0872 28.1788 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2023.09.07 01:59:45 38.4698 37.3225 5.0 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.09.07 01:36:49 38.9993 23.4908 5.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
2023.09.07 01:22:14 37.8795 26.9620 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.09.07 01:19:08 37.6170 35.8070 4.8 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)
2023.09.07 01:18:26 36.6888 44.6445 6.4 -.- 2.8 -.- ANADAG-SEMDINLI (HAKKARI)
2023.09.07 00:52:19 38.4947 39.3038 10.0 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2023.09.07 00:18:43 37.5482 37.1893 5.0 -.- 1.1 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 00:09:34 39.5978 27.9768 11.6 -.- 2.2 -.- OVAKOY-(BALIKESIR)
AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER
2023-09-07 08:43:04 37.909 37.937 12.42 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 602038
2023-09-07 08:35:47 36.558 36.535 7.0 ML 2.0 Kırıkhan (Hatay) 602036
2023-09-07 08:33:11 38.278 38.163 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 602037
2023-09-07 08:30:17 38.225 37.169 5.36 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 602039
2023-09-07 08:25:14 38.207 38.423 9.84 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 602032
2023-09-07 08:24:24 38.068 25.969 10.36 ML 1.8 Ege Denizi - [34.35 km] Çeşme (İzmir) 602035
2023-09-07 08:22:15 38.184 38.038 7.05 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 602033
2023-09-07 08:05:34 38.071 37.658 10.75 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 602034
2023-09-07 07:52:36 38.262 38.743 11.24 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 602031
2023-09-07 07:17:23 39.126 41.055 9.87 ML 1.8 Karlıova (Bingöl) 602029
2023-09-07 06:59:40 34.509 26.553 6.84 ML 2.4 Akdeniz - [255.67 km] Datça (Muğla) 602030
2023-09-07 06:59:05 38.179 38.016 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 602026
2023-09-07 06:48:28 37.501 37.074 9.66 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 602025
2023-09-07 06:38:41 38.5 38.05 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 602027
2023-09-07 06:37:01 38.222 38.077 6.96 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 602028
2023-09-07 06:28:54 37.899 36.232 7.56 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 602021
2023-09-07 06:22:21 39.682 40.882 7.8 ML 1.0 Çat (Erzurum) 602024
2023-09-07 06:14:34 38.245 38.135 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 602023
2023-09-07 06:02:44 38.114 38.306 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 602022
2023-09-07 05:42:33 38.238 38.166 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 602019
2023-09-07 05:39:57 38.314 38.302 7.06 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 602018
2023-09-07 05:38:43 37.683 26.071 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [67.93 km] Çeşme (İzmir) 602020
2023-09-07 05:34:48 38.223 37.784 6.47 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) 602017
2023-09-07 05:32:36 38.261 38.205 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 602016
2023-09-07 05:30:04 37.806 36.16 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 602015
2023-09-07 05:29:41 38.25 37.897 7.01 ML 0.9 Akçadağ (Malatya) 602013
2023-09-07 05:21:58 37.449 36.976 5.8 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 602012
2023-09-07 05:04:32 37.878 36.174 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 602011
2023-09-07 05:03:10 39.192 33.649 6.89 ML 0.8 Kaman (Kırşehir) 602014
2023-09-07 04:57:47 38.334 37.397 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 602006
2023-09-07 04:55:50 37.341 36.836 6.98 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 602007
2023-09-07 04:47:01 37.188 35.828 8.27 ML 1.2 Ceyhan (Adana) 602010
2023-09-07 04:44:21 38.653 43.159 7.0 ML 1.4 Tuşba (Van) 602009
2023-09-07 04:39:54 38.336 37.388 7.0 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 602005
2023-09-07 04:38:57 37.805 36.601 7.0 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 602004
2023-09-07 04:31:23 37.757 36.47 7.02 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 602008
2023-09-07 04:27:19 37.479 36.999 4.55 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 601999
2023-09-07 04:23:51 38.07 36.674 7.09 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 602003
2023-09-07 04:18:09 38.284 37.785 7.21 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 602000
2023-09-07 04:07:28 38.268 38.278 7.04 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 602002
2023-09-07 04:05:18 38.18 38.709 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 602001
2023-09-07 03:44:35 37.9 36.286 6.96 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 601997
2023-09-07 03:35:28 38.432 39.209 7.12 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 601998
2023-09-07 03:31:32 37.504 37.021 9.09 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 601996
2023-09-07 03:27:23 36.259 36.339 6.98 ML 1.5 Antakya (Hatay) 601990
2023-09-07 03:20:47 40.767 42.779 5.06 ML 2.2 Göle (Ardahan) 601992
2023-09-07 03:17:30 36.2 36.009 7.0 ML 1.7 Samandağ (Hatay) 601989
2023-09-07 03:16:46 36.954 29.305 7.16 ML 0.9 Çameli (Denizli) 601993
2023-09-07 03:15:35 37.844 27.569 6.99 ML 1.1 Germencik (Aydın) 601995
2023-09-07 03:10:22 38.608 30.386 16.67 ML 1.3 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 601991
2023-09-07 03:09:24 38.1 36.567 6.99 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 601988
2023-09-07 03:00:47 37.108 28.221 6.99 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 601994
2023-09-07 02:52:45 38.52 38.036 7.12 ML 1.1 Yazıhan (Malatya) 601983
2023-09-07 02:49:40 37.878 29.413 6.99 ML 1.6 Çal (Denizli) 601986
2023-09-07 02:41:18 37.745 36.272 7.23 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 601982
2023-09-07 02:37:40 39.934 39.721 6.99 ML 1.4 Kelkit (Gümüşhane) 601985
2023-09-07 02:36:20 37.753 36.258 7.41 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş) 601984
2023-09-07 02:33:27 39.875 29.051 7.01 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) 601987
2023-09-07 02:22:04 37.765 36.218 7.81 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 601979
2023-09-07 02:22:04 37.988 27.148 7.56 ML 1.2 Menderes (İzmir) 601981
2023-09-07 02:20:05 38.26 37.82 9.11 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) 601976
2023-09-07 02:07:06 36.319 36.259 6.95 ML 1.5 Antakya (Hatay) 601978
2023-09-07 02:03:09 37.256 36.973 5.82 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 601977
2023-09-07 02:02:07 36.019 28.083 6.98 ML 1.4 Akdeniz - [68.07 km] Marmaris (Muğla) 601980
2023-09-07 01:54:47 38.191 38.121 6.97 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 601974
2023-09-07 01:34:23 37.843 36.207 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 601975
2023-09-07 01:26:30 40.01 34.136 7.0 ML 0.9 Delice (Kırıkkale) 601971
2023-09-07 01:22:15 37.888 27.057 15.51 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.19 km] Menderes (İzmir) 601973
2023-09-07 01:19:07 37.64 35.891 7.05 ML 1.8 Kozan (Adana) 601970
2023-09-07 01:18:27 36.511 43.917 2.66 ML 2.4 Shaqlawa, Erbil (Irak) - [63.76 km] Şemdinli (Hakkari) 601972
2023-09-07 00:52:19 38.477 39.369 8.83 ML 1.2 Hazar Gölü - [03.34 km] Sivrice (Elazığ) 601969
2023-09-07 00:18:42 37.563 37.284 11.32 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 601966
2023-09-07 00:09:34 39.594 27.974 11.63 ML 2.0 Altıeylül (Balıkesir) 601967
2023-09-07 00:07:48 37.336 37.068 6.86 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 601965
2023-09-07 00:01:33 36.945 29.311 7.0 ML 0.8 Çameli (Denizli) 601968