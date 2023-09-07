Adıyaman'daki deprem tedirginlik yarattı! Bugün başka deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Türkiye, coğrafi konumu gereği deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak bilinir ve depremler tarih boyunca sık sık yaşanmıştır. 7 Eylül tarihi, Türkiye'nin bu deprem kuşağı içindeki önemini bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti, depremlere yönelik ciddi bir bilinç oluşturmuş ve acil durum yönetimi alanında büyük adımlar atılmıştır. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gibi kurumlar, ülkenin deprem riskini minimize etmek ve afet anlarında hızlı müdahale sağlamak için yoğun çaba harcamaktadır.

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye'nin deprem aktivitesini sürekli izleyen ve deprem tahminleri konusunda önemli bilimsel veriler sağlayan bir kurumdur. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunmasından dolayı, bu tür kurumlar ülkenin deprem riskini yönetmek ve halkı bilgilendirmek için kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle deprem gerçekliğiyle yaşamak zorunda olduğu için deprem hazırlığı ve bilinçlendirme çalışmaları her zaman öncelikli bir konu olarak kabul edilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE 7 EYLÜL 2023 GÜNÜ YAŞANAN SON DEPREMLER

2023.09.07 08:46:11 36.2105 28.8510 19.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2023.09.07 08:43:05 37.9537 37.8538 9.8 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.09.07 08:35:46 36.5483 36.5047 4.9 -.- 1.8 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)

2023.09.07 08:30:16 38.2295 37.2208 13.9 -.- 1.9 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 08:05:36 38.1412 37.4883 23.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 07:52:36 38.3523 38.7600 11.0 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

2023.09.07 07:17:22 39.1555 40.9270 2.6 -.- 2.3 -.- CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL)

2023.09.07 06:48:29 37.4983 37.0442 5.0 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 06:38:39 38.3122 38.0197 9.8 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)

2023.09.07 06:28:51 37.9557 36.1520 5.0 -.- 1.5 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.09.07 05:38:44 37.6625 26.0980 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.09.07 05:30:04 37.8867 36.0522 11.6 -.- 1.6 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.09.07 04:57:49 38.4298 37.3357 5.3 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.09.07 04:55:50 37.3433 36.8952 1.0 -.- 1.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 04:46:59 37.1693 35.8167 22.8 -.- 1.4 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)

2023.09.07 04:44:22 38.6768 43.2018 9.8 -.- 1.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

2023.09.07 04:39:55 38.3740 37.3978 5.3 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 04:38:56 37.8725 36.7678 14.9 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 04:23:51 38.1315 36.7813 10.1 -.- 1.1 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 04:18:10 38.3140 37.6882 14.7 -.- 1.2 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.09.07 04:05:19 38.3302 38.7573 5.5 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)

2023.09.07 03:44:35 37.9350 36.2870 4.7 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 03:35:27 38.4533 39.3140 3.4 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)

2023.09.07 03:31:33 37.4518 37.0008 1.6 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 03:27:23 36.2550 36.3577 6.2 -.- 1.0 -.- DEMIRKOPRU-(HATAY)

2023.09.07 03:20:48 40.8030 42.6590 8.4 -.- 2.4 -.- DOLEKCAYIR-GOLE (ARDAHAN)

2023.09.07 03:17:31 36.1690 35.9755 7.2 -.- 1.6 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)

2023.09.07 03:15:34 37.8878 27.5588 11.7 -.- 1.1 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)

2023.09.07 03:10:22 38.6107 30.3848 1.5 -.- 1.5 -.- TASOLUK-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)

2023.09.07 03:09:24 38.1192 36.5685 5.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 03:00:47 37.1352 28.2930 17.1 -.- 1.4 -.- YERKESIK-(MUGLA)

2023.09.07 02:49:40 37.8670 29.4608 10.0 -.- 1.7 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)

2023.09.07 02:41:18 37.7520 36.2445 4.1 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 02:37:41 39.8172 39.9618 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN)

2023.09.07 02:36:20 37.7805 36.2667 14.2 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 02:22:04 37.7572 36.2253 13.7 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.09.07 02:20:06 38.3387 37.7515 5.0 -.- 2.0 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)

2023.09.07 02:07:08 36.3395 36.2473 15.1 -.- 1.5 -.- ARPAHAN-(HATAY)

2023.09.07 02:02:09 36.0872 28.1788 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2023.09.07 01:59:45 38.4698 37.3225 5.0 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.09.07 01:36:49 38.9993 23.4908 5.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

2023.09.07 01:22:14 37.8795 26.9620 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.09.07 01:19:08 37.6170 35.8070 4.8 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)

2023.09.07 01:18:26 36.6888 44.6445 6.4 -.- 2.8 -.- ANADAG-SEMDINLI (HAKKARI)

2023.09.07 00:52:19 38.4947 39.3038 10.0 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2023.09.07 00:18:43 37.5482 37.1893 5.0 -.- 1.1 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)

2023.09.07 00:09:34 39.5978 27.9768 11.6 -.- 2.2 -.- OVAKOY-(BALIKESIR)

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

2023-09-07 08:43:04 37.909 37.937 12.42 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 602038

2023-09-07 08:35:47 36.558 36.535 7.0 ML 2.0 Kırıkhan (Hatay) 602036

2023-09-07 08:33:11 38.278 38.163 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 602037

2023-09-07 08:30:17 38.225 37.169 5.36 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 602039

2023-09-07 08:25:14 38.207 38.423 9.84 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 602032

2023-09-07 08:24:24 38.068 25.969 10.36 ML 1.8 Ege Denizi - [34.35 km] Çeşme (İzmir) 602035

2023-09-07 08:22:15 38.184 38.038 7.05 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 602033

2023-09-07 08:05:34 38.071 37.658 10.75 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 602034

2023-09-07 07:52:36 38.262 38.743 11.24 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 602031

2023-09-07 07:17:23 39.126 41.055 9.87 ML 1.8 Karlıova (Bingöl) 602029

2023-09-07 06:59:40 34.509 26.553 6.84 ML 2.4 Akdeniz - [255.67 km] Datça (Muğla) 602030

2023-09-07 06:59:05 38.179 38.016 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 602026

2023-09-07 06:48:28 37.501 37.074 9.66 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 602025

2023-09-07 06:38:41 38.5 38.05 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 602027

2023-09-07 06:37:01 38.222 38.077 6.96 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 602028

2023-09-07 06:28:54 37.899 36.232 7.56 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 602021

2023-09-07 06:22:21 39.682 40.882 7.8 ML 1.0 Çat (Erzurum) 602024

2023-09-07 06:14:34 38.245 38.135 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 602023

2023-09-07 06:02:44 38.114 38.306 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 602022

2023-09-07 05:42:33 38.238 38.166 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 602019

2023-09-07 05:39:57 38.314 38.302 7.06 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 602018

2023-09-07 05:38:43 37.683 26.071 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [67.93 km] Çeşme (İzmir) 602020

2023-09-07 05:34:48 38.223 37.784 6.47 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) 602017

2023-09-07 05:32:36 38.261 38.205 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 602016

2023-09-07 05:30:04 37.806 36.16 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 602015

2023-09-07 05:29:41 38.25 37.897 7.01 ML 0.9 Akçadağ (Malatya) 602013

2023-09-07 05:21:58 37.449 36.976 5.8 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 602012

2023-09-07 05:04:32 37.878 36.174 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 602011

2023-09-07 05:03:10 39.192 33.649 6.89 ML 0.8 Kaman (Kırşehir) 602014

2023-09-07 04:57:47 38.334 37.397 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 602006

2023-09-07 04:55:50 37.341 36.836 6.98 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 602007

2023-09-07 04:47:01 37.188 35.828 8.27 ML 1.2 Ceyhan (Adana) 602010

2023-09-07 04:44:21 38.653 43.159 7.0 ML 1.4 Tuşba (Van) 602009

2023-09-07 04:39:54 38.336 37.388 7.0 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 602005

2023-09-07 04:38:57 37.805 36.601 7.0 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 602004

2023-09-07 04:31:23 37.757 36.47 7.02 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 602008

2023-09-07 04:27:19 37.479 36.999 4.55 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 601999

2023-09-07 04:23:51 38.07 36.674 7.09 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 602003

2023-09-07 04:18:09 38.284 37.785 7.21 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 602000

2023-09-07 04:07:28 38.268 38.278 7.04 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 602002

2023-09-07 04:05:18 38.18 38.709 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 602001

2023-09-07 03:44:35 37.9 36.286 6.96 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 601997

2023-09-07 03:35:28 38.432 39.209 7.12 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 601998

2023-09-07 03:31:32 37.504 37.021 9.09 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 601996

2023-09-07 03:27:23 36.259 36.339 6.98 ML 1.5 Antakya (Hatay) 601990

2023-09-07 03:20:47 40.767 42.779 5.06 ML 2.2 Göle (Ardahan) 601992

2023-09-07 03:17:30 36.2 36.009 7.0 ML 1.7 Samandağ (Hatay) 601989

2023-09-07 03:16:46 36.954 29.305 7.16 ML 0.9 Çameli (Denizli) 601993

2023-09-07 03:15:35 37.844 27.569 6.99 ML 1.1 Germencik (Aydın) 601995

2023-09-07 03:10:22 38.608 30.386 16.67 ML 1.3 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 601991

2023-09-07 03:09:24 38.1 36.567 6.99 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 601988

2023-09-07 03:00:47 37.108 28.221 6.99 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 601994

2023-09-07 02:52:45 38.52 38.036 7.12 ML 1.1 Yazıhan (Malatya) 601983

2023-09-07 02:49:40 37.878 29.413 6.99 ML 1.6 Çal (Denizli) 601986

2023-09-07 02:41:18 37.745 36.272 7.23 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 601982

2023-09-07 02:37:40 39.934 39.721 6.99 ML 1.4 Kelkit (Gümüşhane) 601985

2023-09-07 02:36:20 37.753 36.258 7.41 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş) 601984

2023-09-07 02:33:27 39.875 29.051 7.01 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) 601987

2023-09-07 02:22:04 37.765 36.218 7.81 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 601979

2023-09-07 02:22:04 37.988 27.148 7.56 ML 1.2 Menderes (İzmir) 601981

2023-09-07 02:20:05 38.26 37.82 9.11 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) 601976

2023-09-07 02:07:06 36.319 36.259 6.95 ML 1.5 Antakya (Hatay) 601978

2023-09-07 02:03:09 37.256 36.973 5.82 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 601977

2023-09-07 02:02:07 36.019 28.083 6.98 ML 1.4 Akdeniz - [68.07 km] Marmaris (Muğla) 601980

2023-09-07 01:54:47 38.191 38.121 6.97 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 601974

2023-09-07 01:34:23 37.843 36.207 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 601975

2023-09-07 01:26:30 40.01 34.136 7.0 ML 0.9 Delice (Kırıkkale) 601971

2023-09-07 01:22:15 37.888 27.057 15.51 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.19 km] Menderes (İzmir) 601973

2023-09-07 01:19:07 37.64 35.891 7.05 ML 1.8 Kozan (Adana) 601970

2023-09-07 01:18:27 36.511 43.917 2.66 ML 2.4 Shaqlawa, Erbil (Irak) - [63.76 km] Şemdinli (Hakkari) 601972

2023-09-07 00:52:19 38.477 39.369 8.83 ML 1.2 Hazar Gölü - [03.34 km] Sivrice (Elazığ) 601969

2023-09-07 00:18:42 37.563 37.284 11.32 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 601966

2023-09-07 00:09:34 39.594 27.974 11.63 ML 2.0 Altıeylül (Balıkesir) 601967

2023-09-07 00:07:48 37.336 37.068 6.86 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 601965

2023-09-07 00:01:33 36.945 29.311 7.0 ML 0.8 Çameli (Denizli) 601968