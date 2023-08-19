Adıyamanlı depremzede için hayat daha zor! 2 çocuğu 1 torunu ve damadını kaybetti

Emlakçılık yapan Abdullah Kutlu (53) isimli Adıyamanlı vatandaş, 2010 beyin kanaması geçirerek kısmi felç geçirdi. Heyetin verdiği yüzde 87’lik engelli raporu ile Bağkur’dan malulen emekli oldu. Engel durumu nedeniyle kendi kendine yetmeyen ve eşi Güner Kutlu’nun destekleriyle yaşamını sürdüren Abdullah Kutlu’nun 2 yılda bir yenilenen son heyet raporunda engelli durumu yüzde 67’ye düşürüldü.

ENGEL YÜZDELERİ YENİDEN BELİRLENİNCE AYILIĞI KESİLDİ



Emekli maaşı kesilen Abdullah Kutlu, 6 Şubat depreminde ise 2 çocuğunu, 1 torunu ve damadını toprağa verdi. Yaşadığı talihsizlikler üst üste gelen Abdullah Kutlu, nörolojik ve psikiyatri tedavi görüyor.

Abdullah Kutlu’nun eşi Güner Kutlu ise, mağdur olduklarını dile getirerek;