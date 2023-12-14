AK Parti Milletvekili Ataman, Meclis’te Ciğer Dağıttı! Tepki Vatan Partisi'nden Geldi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman’ın Meclis’teki mangal ikramı tartışmalara neden oldu. Ataman, kendisine gelen tepkileri “Ben gösterişten asırlarca uzak kalmış Mahmut Ağa’nın kızıyım” 

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman’ın Meclis’teki mangal ikramı tartışmalara neden oldu. Ataman, kendisine gelen tepkileri “Ben gösterişten asırlarca uzak kalmış Mahmut Ağa’nın kızıyım” 

Ete 14 günde 95 lira zam geldiği koşullarda Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ciğer ikramı sosyal medyanın gündemine oturdu..

Mecliste Milletvekillerinin bir gelenek haline getirdiği, yöresel tescilli ürün ikramında bu kez mangalda ciğer vardı.Harlı mangalın başına da ikramın sahibi Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman vardı.

Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan’da sosyal medya hesabından, mangalda ciğer ikramını eleştirdi. Tanhan, Diyarbakır milletvekillerine tepki gösterdi:

- Meclis'te Diyarbakır rüzgarı esti haberini görünce vekillerimizden biri halkın sorunlarıyla ilgili büyük bir mücadele başlattı sandım. CİĞER PARTİSİ VERMİŞLER. Diyarbakırlılar meclise gönderdikleri vekillerden tam olarak bunu bekliyor(!) Yiyin efendiler yiyin.

 Verdiği ikramın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çeken Milletvekili Ataman ise “Ben gösterişten asırlarca uzak kalmış Mahmut Ağa’nın kızıyım” diyerek kendini savundu.

Ataman, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in meclis kürsüsünde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasından dolayı da mangal etkinliğini, Çarşamba gününe ertelediğini belirtti.

# mangal # tbmm
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