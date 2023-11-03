Akdeniz'de Korkutan Deprem! Deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Nerede Deprem Oldu? 3 Kasım Günü Son Depremler...

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem olur. Bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilir. Bu depremlerin bir kısmı hiçbir şekilde hissedilmezken bazıları da şiddetli şekilde hissedilir. Akdeniz'de yaşanan depremden sonra çok sayıda insan deprem olan illeri merak etti. Peki 3 Kasım günü nerelerde deprem oldu?

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

03-11-2023 09:29:20 38.261 38.771 8.95 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 608459

03-11-2023 09:26:19 38.523 22.906 7 ML 5.0 Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan) 608458

03-11-2023 09:14:30 38.205 38.634 7 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 608457

03-11-2023 08:44:19 38.792 38.859 7.43 ML 1.3 Keban (Elazığ) 608455

03-11-2023 08:36:11 40.702 44.253 20.23 ML 2.2 Aragatsotn (Ermenistan) - [43.69 km] Akyaka (Kars) 608456

03-11-2023 08:22:55 38.611 39.799 6.83 ML 1.6 Palu (Elazığ) 608454

03-11-2023 08:13:46 37.817 36.416 7 ML 3.2 Andırın (Kahramanmaraş) 608452

03-11-2023 08:03:02 38.851 37.426 14.79 ML 1.6 Gürün (Sivas) 608453

03-11-2023 07:55:19 38.458 39.217 12.05 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 608450

03-11-2023 07:43:59 38.288 38.784 7.5 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 608449

03-11-2023 07:38:17 39.489 43.722 12.26 ML 1.3 Diyadin (Ağrı) 608451

03-11-2023 07:37:30 37.851 36.18 6.58 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 608447

03-11-2023 07:37:23 38.288 38.784 8.15 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 608448

03-11-2023 07:31:04 38.009 36.388 7.06 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 608446

03-11-2023 07:26:23 37.794 37.616 8.12 ML 2.2 Gölbaşı (Adıyaman) 608442

03-11-2023 07:14:58 35.638 26.991 7 ML 1.8 Ege Denizi - [124.24 km] Datça (Muğla) 608445

03-11-2023 07:12:52 37.816 36.388 5.64 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş) 608443

03-11-2023 07:06:53 36.319 44.476 8.15 ML 2.4 Shaqlawa, Erbil (Irak) - [80.29 km] Şemdinli (Hakkari) 608444

03-11-2023 06:55:37 35.258 27.217 11.22 MW 4.1 Akdeniz - [160.78 km] Datça (Muğla) 608439

03-11-2023 06:53:28 39.364 27.868 6.34 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir) 608440

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.11.03 09:45:03 37.7670 36.4110 18.6 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 09:26:36 38.7765 23.4978 9.2 -.- 5.1 5.2 YUNANISTAN İlksel

2023.11.03 08:36:10 40.6855 44.3708 12.5 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel

2023.11.03 08:13:45 37.8088 36.3982 5.0 -.- 3.0 3.1 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 07:37:22 38.3312 38.7738 10.0 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2023.11.03 07:31:03 38.0055 36.3995 7.4 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 07:26:23 37.8085 37.6373 5.5 -.- 2.0 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.03 06:55:38 35.4918 27.2755 5.0 -.- 3.8 4.1 AKDENIZ İlksel

2023.11.03 06:32:14 38.0765 37.2205 5.6 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 06:10:32 37.7773 36.3982 5.4 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 05:50:07 39.9537 27.6793 7.8 -.- 2.3 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2023.11.03 05:48:31 38.1333 36.9533 5.0 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 05:32:37 38.6298 39.8085 5.0 -.- 2.8 -.- KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.11.03 05:02:17 38.6138 40.2157 7.7 -.- 1.3 -.- YAZILI-GENC (BINGOL) İlksel

2023.11.03 03:10:49 38.2783 36.3865 5.0 -.- 2.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.03 03:04:44 38.1553 38.4460 9.2 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.03 02:35:34 38.6975 43.4502 5.0 -.- 2.2 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel

2023.11.03 02:34:46 39.3790 27.8700 6.5 -.- 1.7 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR) İlksel

2023.11.03 02:20:53 38.9833 43.6773 5.1 -.- 2.2 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel

2023.11.03 02:18:20 37.8615 26.9230 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.03 01:58:15 36.4827 36.4017 5.0 -.- 1.3 -.- ICADA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.03 01:53:11 37.8277 36.3093 7.3 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 01:44:09 35.4407 26.1677 5.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.03 01:19:31 36.2782 35.4853 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.03 01:15:40 37.7925 36.3650 9.2 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 01:07:34 39.0143 27.9218 5.6 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.11.03 01:07:10 38.3008 37.8370 8.9 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.03 00:45:02 37.9817 36.6023 5.7 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.03 00:04:05 38.4757 37.3655 4.4 -.- 1.9 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel