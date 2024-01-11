AKOM İstanbulluları Uyardı

İstanbul'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı uyardı.

AKOM İstanbulluları Uyardı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği bilgisi verildi.

Yağışlar cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edecek.

Sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısı yapılan açıklamada, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

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