"Alevler" suç örgütü çökertildi!



Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşının da aralarında olduğu örgüt üyesi 13 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda:

"Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen Göçmen Kaçakçılığı Organize Suç Örgütü çökertildi Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu 13 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Göçmen Kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; adet araca, Ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu. Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin."