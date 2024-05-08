Amasra'daki maden faciası davasında ara karar açıklandı

43 işçinin öldüğü Amasra maden faciasıyla ilgili davada, tutuklu sanıklardan üçü tahliye oldu. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 23 sanıklı davanın 7'inci duruşması, geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Duruşmada, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun raporu okundu. Raporda, iç sıcaklığın yangın riski oluşturması nedeniyle ocağın en az 2 yıllık bir süreçte açılabileceği görüşüne yer verildi. Müşteki avukatları ise, TTK raporuna karşı maden mühendisleri odasından görüş alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçle taksirle öldürme" suçundan tutuklu yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar verdi.

Heyet, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, raporlarla ilgili Maden Mühendisleri Odası'na görüş sorulması için duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi.