Amasya'da kaza! 5 kişi yaralandı

Amasya'da refüje çarpan arabadaki 5 kişi yaralandı.

Amasya'da kaza! 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Necati Y. (69) yönetimindeki 34 CVH 345 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 30. kilometresinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Elmas Y. (35), Özlem Y. (33), Hatice Y. (23) ve Turgay Y. (53) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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