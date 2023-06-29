Amasya'da sağanak su taşkınlarına neden oldu! Caddeler göle döndü

Amasya'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. Su taşkınları sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Amasya'da sağanak su taşkınlarına neden oldu! Caddeler göle döndü
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Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Amasya'ya beklenen kuvvetli yağış öğle saatlerinde düştü.

Bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Ellibeşevler Mahallesinde, sel sularının ortasındaki otomobilde mahsur kalan anne, baba ve bebeklerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Amasya # amasya # Su Taşkını
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