Ankara'da korkunç cinayet! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki 77 yaşındaki adam, karısını ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. 31 yaşındaki oğlun fiziksel engelli olduğu belirtildi.

Ankara'da korkunç cinayet! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı
Ankara'da korkunç cinayet! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı
Editör: Uğur Çam

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, 77 yaşındaki Metin Çimen, eşi 71 yaşındaki Sabiha Çimen ve oğlu 31 yaşındaki Sinan Çimen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Metin Çimen, evinde bulundurduğu silah ile eşi ve oğlunu vurarak ökdürdü. 

Silah seslerini duyan komşular, 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler anne ve oğlun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve oğlunu öldürmekten şüpheli Mehmet Çimen gözaltına alındı. 

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre, 2 el silah sesi duyuldu. Ardından emniyet güçlerinin ve ambulansların geldiğini gören mahalleli, 31 yaşındaki Sinan Çimen'in fiziksel engelli olduğunu söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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